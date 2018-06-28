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На участках пяти улиц Екатеринбурга введут запрет остановки и стоянки транспорта

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» в третьем квартале 2018 года появятся на пяти улицах Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



Так, ограничение введут на ул. Плотников (на участке от Татищева до Нагорной); ул. Лукиных (вдоль жилого дома по адресу Машиностроителей 53а); ул. Буторина (на отрезке от дома №3 до дома №1); ул. Кирова (в промежутке от Каменщиков до Викулова) и ул. Валиахметова в поселке Садовом (в интервале от дома №38 до дома №40).



«Ограничения по остановке и стоянке транспорта в жилых кварталах Екатеринбурга связаны с многочисленными обращениями горожан, которые страдают из-за припаркованных рядом с их домами машин, затрудняющих к тому же проезд оперативной и спецтехники», — говорится в сообщении.

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