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В Екатеринбурге пройдут общественные слушания проекта благоустройства Шарташского лесопарка

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Через месяц, 27 июля 2018 года, в Екатеринбурге пройдут общественные слушания проекта благоустройства Шарташского лесопарка, сообщает департамент информполитики региона.



«Мы приглашаем жителей области высказать свое мнение по поводу концепции развития парка и создания локальных инфраструктурных объектов, как, например, спортивные площадки для активного отдых гостей парка», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



В течение месяца свердловчане могут ознакомиться с проектом, представить замечания и предложения по адресу улица Юмашева, 7 оф. 313. Режим работы — со вторника по пятницу с 15.00 до 17.00. Сами обсуждения пройдут 27 июля в 14.00 в здании администрации Екатеринбурга по адресу переулок Банковский, 1, зал 339.



Напомним, в парке появятся велосипедные и пешеходные дорожки, будет организовано освещение и видеонаблюдение, выделены и оформлены зоны для активного, познавательного и спокойного отдыха. Планируется, что после благоустройства лесопарк будет ежедневно привлекать до 35 тыс. человек.

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