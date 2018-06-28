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Отельеры и досуговые центры признались в нехватке опыта для приема обычных туристов в Екатеринбурге
28 июнь 2018 (15:53)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Представители гостиничного и досугового бизнеса признались в нехватке опыта для приема обычных туристов. Об этом 28 июня 2018 года на пресс-конференции сообщили член правления Клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина и представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Татьяна Мосунова.
По словам Т. Клишиной, большинство участников гостиничного рынка города привыкли обслуживать бизнес-туристов. Столь массовый наплыв «обычных людей» был для отельеров необычен. К новому виду гостей участники рынка приспособились, по словам Т. Клишиной, только к последнему матчу ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
Т. Мосунова в свою очередь обратила внимание, что рестораторы также «раскачались» только к третьему матчу в столице Среднего Урала. В частности, к этому времени в оформлении заведений общепита появились символы стран, сборные которых играли в Екатеринбурге.
Музеи, по словам Татьяны Мосуновой, также не проявили особой активности по привлечению гостей.
«Конечно хотелось бы сказать, что информация о музеях прекрасно продвигалась. Но я провела свою аналитику и по соцсетям увидела, что нет комментариев о визите в музеи болельщиков. Мы заняли позицию принимающую, но с некоторой долей сдержанности. Я думаю, это от того, что это был первый опыт общения такого рода. Музеи не занимали позицию, что мы хотим получить большое количество болельщиков», — отметила представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
По ее словам, несмотря на наличие аудиогидов в музеях с приемом болельщиков возникли проблемы на уровне языка: культурным учреждениям не хватило переводчиков с испанского языка.
По словам Т. Клишиной, большинство участников гостиничного рынка города привыкли обслуживать бизнес-туристов. Столь массовый наплыв «обычных людей» был для отельеров необычен. К новому виду гостей участники рынка приспособились, по словам Т. Клишиной, только к последнему матчу ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
Т. Мосунова в свою очередь обратила внимание, что рестораторы также «раскачались» только к третьему матчу в столице Среднего Урала. В частности, к этому времени в оформлении заведений общепита появились символы стран, сборные которых играли в Екатеринбурге.
Музеи, по словам Татьяны Мосуновой, также не проявили особой активности по привлечению гостей.
«Конечно хотелось бы сказать, что информация о музеях прекрасно продвигалась. Но я провела свою аналитику и по соцсетям увидела, что нет комментариев о визите в музеи болельщиков. Мы заняли позицию принимающую, но с некоторой долей сдержанности. Я думаю, это от того, что это был первый опыт общения такого рода. Музеи не занимали позицию, что мы хотим получить большое количество болельщиков», — отметила представитель Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
По ее словам, несмотря на наличие аудиогидов в музеях с приемом болельщиков возникли проблемы на уровне языка: культурным учреждениям не хватило переводчиков с испанского языка.
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