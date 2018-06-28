Кризис

ВЭБ попросил правительство РФ предусмотреть в меморандуме убыточность банка

Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился к правительству РФ с предложением изменить меморандум о принципах работы финансово-кредитного учреждения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине и близкие к ВЭБу.



В действующей редакции меморандума прописана безубыточная работа банка. В ВЭБе предлагают прописать в документе возможность получения убытков в период от одного до трех лет.



Как полагают в банке, отрицательный финансовый результат может получиться при условии участия ВЭБа в исполнении решений президента и правительства, которые расходятся с основными направлениями деятельности банка.



За прошлый год убыточность Внешэкономбанка составила 287,7 млрд руб.

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