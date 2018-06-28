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УрФУ занял 49 место в рейтинге лучших вузов по версии Forbes
28 июнь 2018 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Уральский федеральный университет (УрФУ) занял лишь 49 место в рейтинге лучших вузов, составленном журналом Forbes.
Цель рейтинга — оценить качество российского образования и узнать, какие вузы выпускают потенциальных предпринимателей, которые в будущем смогут войти в список Forbes.
«Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1,6 тыс. представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов», — поясняет журнал.
УрФУ занял в рейтинге лишь 49 место. Хуже всего у уральского вуза обстоят дела с «элитностью»: по этому показателю УрФУ получил лишь 1,93 балла из 20. По качеству образования УрФУ получил 19,12 баллов из 50 возможных.
Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа.
Цель рейтинга — оценить качество российского образования и узнать, какие вузы выпускают потенциальных предпринимателей, которые в будущем смогут войти в список Forbes.
«Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1,6 тыс. представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов», — поясняет журнал.
УрФУ занял в рейтинге лишь 49 место. Хуже всего у уральского вуза обстоят дела с «элитностью»: по этому показателю УрФУ получил лишь 1,93 балла из 20. По качеству образования УрФУ получил 19,12 баллов из 50 возможных.
Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа.
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