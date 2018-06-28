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Клуб отельеров Екатеринбурга зафиксировал значительное снижение бизнес-активности в городе из-за ЧМ-2018
28 июнь 2018 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Клуб отельеров Екатеринбурга зафиксировал значительное снижение бизнес-активности в городе из-за Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сегодня на пресс-конференции сказала член правления организации Тамара Клишина.
«С 25 мая 2018 года после введения ограничений в связи с ЧМ-2018 бизнес практически ушел из города», — сказала Т. Клишина.
По ее словам, о снижении предпринимательской активности свидетельствует значительное сокращение бизнес-туристов, которые ранее приезжали в Екатеринбург.
В целом среднемесячная заполняемость отелей в июне 2018 года оказалась сопоставима с показателями за тот же месяц в прошлом году. В июне 2017 года места размещения были загружены на 63,5%.
«Сверхрезультатов не было. Пиковая загрузка пришлась на дни матчей — 21, 24 и 27 июня», — отметила Тамара Клишина.
В среднем болельщики задерживались в городе на два дня. 15 июня, когда проходил первый матч, были свободные места в гостиницах в центре города.
Однако цены по сравнению с июнем 2017 года в отелях выросли в два раза, в пиковые дни — в три раза. Средняя стоимость номера составила 10 тыс. руб. Общая выручка отелей за июнь 2018 года неизвестна. По словам Т. Клишиной, гостиницы в настоящее время только подводят итоги.
«С 25 мая 2018 года после введения ограничений в связи с ЧМ-2018 бизнес практически ушел из города», — сказала Т. Клишина.
По ее словам, о снижении предпринимательской активности свидетельствует значительное сокращение бизнес-туристов, которые ранее приезжали в Екатеринбург.
В целом среднемесячная заполняемость отелей в июне 2018 года оказалась сопоставима с показателями за тот же месяц в прошлом году. В июне 2017 года места размещения были загружены на 63,5%.
«Сверхрезультатов не было. Пиковая загрузка пришлась на дни матчей — 21, 24 и 27 июня», — отметила Тамара Клишина.
В среднем болельщики задерживались в городе на два дня. 15 июня, когда проходил первый матч, были свободные места в гостиницах в центре города.
Однако цены по сравнению с июнем 2017 года в отелях выросли в два раза, в пиковые дни — в три раза. Средняя стоимость номера составила 10 тыс. руб. Общая выручка отелей за июнь 2018 года неизвестна. По словам Т. Клишиной, гостиницы в настоящее время только подводят итоги.
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