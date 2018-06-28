Новости дня
Свердловский арбитраж арестовал 13 млн рублей на счетах дочерней структуры «Ураласбеста»
28 июнь 2018 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области арестовал 13 млн руб. на счетах асбестовского АО «Водоканал» (учредитель ОАО «Ураласбест»). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Ресурсоснабжающая компания является истцом в этом деле. В своем заявлении организация требовала арестовать счета в качестве обеспечительных мер для погашения долга.
«Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах АО «Водоканал» в настоящее время, а также на средства, которые поступят в будущем, в том числе и на вновь открытые счета», — говорится в сообщении.
Также в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится иск о банкротстве АО «Водоканал». Заявителем также выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Ресурсоснабжающая компания является истцом в этом деле. В своем заявлении организация требовала арестовать счета в качестве обеспечительных мер для погашения долга.
«Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах АО «Водоканал» в настоящее время, а также на средства, которые поступят в будущем, в том числе и на вновь открытые счета», — говорится в сообщении.
Также в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится иск о банкротстве АО «Водоканал». Заявителем также выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «ЭнергосбыТ Плюс» отказался отзывать иск о банкротстве «дочки» компании «Ураласбест»
- «Энергосбыт Плюс» требует банкротства МУП «Тепловодоснабжение» в Ивделе
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Водоканал» в Асбесте
- Суд признал банкротом режевской «Водоканал»
- Свердловский арбитраж подтвердил законность штрафа для «ЭнергосбыТ Плюс» в размере более 700 тыс. рублей