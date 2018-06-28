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Свердловский арбитраж арестовал 13 млн рублей на счетах дочерней структуры «Ураласбеста»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области арестовал 13 млн руб. на счетах асбестовского АО «Водоканал» (учредитель ОАО «Ураласбест»). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Ресурсоснабжающая компания является истцом в этом деле. В своем заявлении организация требовала арестовать счета в качестве обеспечительных мер для погашения долга.



«Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах АО «Водоканал» в настоящее время, а также на средства, которые поступят в будущем, в том числе и на вновь открытые счета», — говорится в сообщении.



Также в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится иск о банкротстве АО «Водоканал». Заявителем также выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

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