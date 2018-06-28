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Свердловский арбитраж арестовал 13 млн рублей на счетах дочерней структуры «Ураласбеста»

28 июнь 2018 (14:37)

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области арестовал 13 млн руб. на счетах асбестовского АО «Водоканал» (учредитель ОАО «Ураласбест»). Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Ресурсоснабжающая компания является истцом в этом деле. В своем заявлении организация требовала арестовать счета в качестве обеспечительных мер для погашения долга.

«Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах АО «Водоканал» в настоящее время, а также на средства, которые поступят в будущем, в том числе и на вновь открытые счета», — говорится в сообщении.

Также в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится иск о банкротстве АО «Водоканал». Заявителем также выступает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

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