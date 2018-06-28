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За две недели ЧМ-2018 Екатеринбург посетили около 100 тыс. человек
28 июнь 2018 (14:17)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. За две недели игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге город посетили около 100 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на губернатора региона.
«К нам приехали спортсмены, болельщики, журналисты, просто туристы из самых разных частей света: по самым предварительным данным, это порядка 100 тыс. человек. Все они побывали здесь, на границе Европы и Азии, познакомились с нашим уникальным краем — промышленным, научным, интеллектуальным, культурным и спортивным центром страны», ― приводит слова губернатора департамент информационной политики.
Фан-зону в ЦПКиО за это время посетили более 150 тыс. человек. В организации мероприятия помогали гостям на стадионе и в городе 2 тыс. волонтеров.
В Екатеринбурге за две недели прошло четыре матча ЧМ, последний из них состоялся 27 июня 2018 года, когда на «Екатеринбург-Арене» сыграли команды Швеции и Мексики.
«К нам приехали спортсмены, болельщики, журналисты, просто туристы из самых разных частей света: по самым предварительным данным, это порядка 100 тыс. человек. Все они побывали здесь, на границе Европы и Азии, познакомились с нашим уникальным краем — промышленным, научным, интеллектуальным, культурным и спортивным центром страны», ― приводит слова губернатора департамент информационной политики.
Фан-зону в ЦПКиО за это время посетили более 150 тыс. человек. В организации мероприятия помогали гостям на стадионе и в городе 2 тыс. волонтеров.
В Екатеринбурге за две недели прошло четыре матча ЧМ, последний из них состоялся 27 июня 2018 года, когда на «Екатеринбург-Арене» сыграли команды Швеции и Мексики.
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