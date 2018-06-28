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В Нижнем Тагиле горит мебельный цех площадью около 600 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Нижнем Тагиле ликвидируют крупный пожар в цехе по производству мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило сегодня в 11.52 местного времени. По предварительной информации площадь пожара составляет 600 кв. м.



«Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Пожарные принимают все меры по его локализации. До прибытия пожарных самостоятельно из горящего цеха эвакуировались 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе.



Для координации сил и средств на месте возгорания развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава. Подача воды осуществляется от пожарного гидранта, находящего на расстоянии 600 метров от очага горения.

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