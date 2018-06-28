Блокировки платежей парализуют бизнес

Политика Центробанка, направленная на чистку финансового рынка от недобросовестных игроков, привела к обострению взаимоотношений между кредитными организациями и предпринимателями. По словам представителей бизнеса, коммерческие банки без предупреждения и объяснения причин блокируют их счета или платежи, ссылаясь на внутренние циркуляры ЦБ. Между тем в некоторых отраслях, в частности, в туристической сфере в высокий сезон такие меры чреваты максимально серьезными последствиями не только для бизнеса, но и для граждан, чей отдых может быть сорван.Эксперты отмечают, что проблема связана с деятельностью Центробанка по отзыву лицензий у кредитно-финансовых организаций, способствующих незаконной деятельности их клиентов. В результате коммерческие банки стали перестраховываться, блокируя показавшиеся подозрительными счета или отдельные транзакции предпринимателей.«Правила непонятны и скрыто меняются. В жизнь предпринимателя включилась внутренняя переписка ЦБ с коммерческими банками, в результате которой без разъяснений может быть заблокирован его счет. Банки зачастую это делают на всякий случай при малейших подозрениях, чтобы не поспособствовать незаконной деятельности своего клиента. Но это принципиально влияет на возможность ведения деятельности предпринимателей, поскольку без расчетного счета нельзя работать. В ухудшающихся экономических реалиях для ведения предпринимательской деятельности такие меры сказываются крайне негативно», — пояснила управляющий партнер аудиторской группы «Капитал» Ирина Екимовских.По словам представителей бизнеса, блокировки проводятся в соответствии с требованиями регулятора, излагаемыми в ходе внутренней переписки с коммерческими банками. Предпринимателей об этих требованиях никто в известность не ставит, то есть возможности скорректировать свою деятельность до принятия ограничивающих мер они не имеют.Между тем в некоторых сегментах рынка такая ситуация может вызвать серьезные последствия не только для представителей бизнеса, но и для потребителей, пользующихся их услугами. Так, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев отмечает, что из-за недопонимания банками специфики работы туристической отрасли под угрозу ставится оплаченный гражданами отдых.«Для туризма эта проблема, мы считаем, актуальнее, чем для любой другой сферы. Чаще всего блокировке подвергается не счет предпринимателя, а платеж. К примеру, в турагентство пришла семья и платит за месяц на вилле в Турции 1,5 млн руб. или больше. Компания при оформлении платежа честно указывает цель. Но для банка такой платеж — уже основание к блокировке, поскольку сумма выглядит странно. В результате клиент испытывает сложности с выездом на отдых, а с турагента требуют неустойку», — рассказал Михаил Мальцев.По его словам, также периодически агентским сетям неофициально направляются списки агентских компаний, с которыми, по мнению ЦБ, работать не следует. В отношении туроператоров приходят списки агентских консолидаторов, от которых также не рекомендуется принимать платежи.«Объясняется это борьбой с «серым» оборотом средств, но делается крайне неуклюже и наносит существенный ущерб честно работающим компаниям. В туротрасли зачастую платежи проводятся в последний момент, и если сумма не прошла, это ставит под угрозу отдых граждан. В какой-то момент это может привести к неожиданным и весьма негативным результатам, если, например, из-за блокировки на отдых не попадет достаточно большая группа людей. Будет скандал», — поясняет представитель УАТ.При этом клиенты коммерческих банков отмечают, что количество писем от ЦБ растет, требования постоянно меняются, а получить исчерпывающие разъяснения регулятора не представляется возможным.«Правил игры вообще нет. Создается впечатление, что предприниматели не нужны в России ни государству, ни населению, ни банкам», — считает собственник группы компаний «Найс» Артем Житков.Так, по словам Михаила Мальцева, представители туротрасли неоднократно обращались в ЦБ и становились участниками консультационных встреч, направленных на решение проблемы внезапных блокировок. Однако результаты на сегодняшний день практически нулевые.«У нас проходят консультации с работниками ЦБ, куда привлекаются крупнейшие агентские сети, туроператорский цех, но эти встречи не дают никакого результата. И оснований думать, что ситуация как-то улучшится, мы не видим. Мы спрашиваем, как должны выглядеть платежи — формулировка, сумма — чтоб это не вызывало подозрений. Если мы в чем-то неправы, посоветуйте. Но конструктивных решений нет. Банки не несут никаких рисков, а штрафы предпринимателей и проблемы потребителей никого не волнуют», — пояснил эксперт.Таким образом, меры ЦБ, по мнению предпринимателей, не оспаривающих в целом их необходимость, требуют установки понятных и прозрачных правил для бизнеса. В противном случае напряженность, возникшая сегодня между банками и их клиентами, рано или поздно приведет к серьезным конфликтам с участием пострадавших от блокировок конечных потребителей.