Новости дня

Роспотребнадзор начал проверку гостиницы «Сенатор» в Екатеринбурге за отказ заселять мексиканских болельщиков

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку в связи с информацией об отказе екатеринбургской гостиницы «Сенатор» в заселении мексиканских болельщиков.



Об инциденте стало известно 27 июня 2018 года. По предварительным данным, номера в гостинице «Сенатор» были забронированы в феврале. Граждане Мексики планировали туда заселиться 26 июня — в преддверии игры своей сборной против команды Швеции.



Однако по прибытии мексиканцев в гостиницу выяснилось, что их номера заняты. Сотрудники «Сенатора» отказались заселять группу.



В рамках проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в связи с нарушением прав потребителей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: