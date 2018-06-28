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Роспотребнадзор начал проверку гостиницы «Сенатор» в Екатеринбурге за отказ заселять мексиканских болельщиков
28 июнь 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку в связи с информацией об отказе екатеринбургской гостиницы «Сенатор» в заселении мексиканских болельщиков.
Об инциденте стало известно 27 июня 2018 года. По предварительным данным, номера в гостинице «Сенатор» были забронированы в феврале. Граждане Мексики планировали туда заселиться 26 июня — в преддверии игры своей сборной против команды Швеции.
Однако по прибытии мексиканцев в гостиницу выяснилось, что их номера заняты. Сотрудники «Сенатора» отказались заселять группу.
В рамках проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в связи с нарушением прав потребителей.
Об инциденте стало известно 27 июня 2018 года. По предварительным данным, номера в гостинице «Сенатор» были забронированы в феврале. Граждане Мексики планировали туда заселиться 26 июня — в преддверии игры своей сборной против команды Швеции.
Однако по прибытии мексиканцев в гостиницу выяснилось, что их номера заняты. Сотрудники «Сенатора» отказались заселять группу.
В рамках проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в связи с нарушением прав потребителей.
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