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На карты «Мир» переведены 98% работников бюджетной сферы Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. На карты платежной системы «Мир» к настоящему времени переведены 98% работников бюджетной сферы Свердловской области, сообщает Уральское Главное управление ЦБ РФ.



По данным регулятора, доля карт «Мир» в общем объеме выпущенных в регионе банковских карт уже составляет 11%. Всего в Свердловской области к апрелю текущего года выпущено более 942 тыс. платежных карт «Мир».



«Перевод действующих пенсионеров проходит постепенно: карты «Мир» им выдаются по мере истечения срока действия имеющихся у них карт. Этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года. Вместе с тем, если гражданин в настоящее время получает бюджетные выплаты наличными или на счет, к которому не привязана платежная карта, то и в дальнейшем эта возможность может быть сохранена», — говорится в сообщении.



Напомним, с 1 июля 2018 года все расчеты с гражданами, получающими выплаты и зарплаты из бюджетных источников, должны осуществляться по картам «Мир».

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