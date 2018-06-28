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В Екатеринбурге суд рассмотрит очередной иск о банкротстве компании «Юниверфуд»
28 июнь 2018 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Юниверфуд» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 1 млн 204 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают 10 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
В октябре 2017 года с иском о несостоятельности ООО «Юниверфуд» на сумму более 14 млн руб. обращалось в суд ООО «Альфа-Союз», однако дело было прекращено, поскольку ни истец, ни ответчик не согласились финансировать процедуру банкротства.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 1 млн 204 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают 10 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
В октябре 2017 года с иском о несостоятельности ООО «Юниверфуд» на сумму более 14 млн руб. обращалось в суд ООО «Альфа-Союз», однако дело было прекращено, поскольку ни истец, ни ответчик не согласились финансировать процедуру банкротства.
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