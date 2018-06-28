Новости дня

Уралтрансбанк не выходит из списка нарушителей нормативов ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ПАО «Уралтрансбанк» 15-й месяц подряд вошел в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.



Всего в список, составленный по итогам мая 2018 года, вошли 19 финансово-кредитных учреждений. В их работе были выявлены нарушения нормативов достаточности собственных средств, достаточности базового капитала, достаточности основного капитала и финансового рычага.



Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: