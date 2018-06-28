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Уралтрансбанк не выходит из списка нарушителей нормативов ЦБ РФ
28 июнь 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ПАО «Уралтрансбанк» 15-й месяц подряд вошел в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.
Всего в список, составленный по итогам мая 2018 года, вошли 19 финансово-кредитных учреждений. В их работе были выявлены нарушения нормативов достаточности собственных средств, достаточности базового капитала, достаточности основного капитала и финансового рычага.
Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.
Всего в список, составленный по итогам мая 2018 года, вошли 19 финансово-кредитных учреждений. В их работе были выявлены нарушения нормативов достаточности собственных средств, достаточности базового капитала, достаточности основного капитала и финансового рычага.
Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.
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