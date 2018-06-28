Новости дня

ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию современное рыбозащитное устройство на реке Томь

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ЕВРАЗ ЗСМК на Береговой насосной станции в Новокузнецке ввел в работу современное рыбозащитное устройство. Установка позволит предотвратить гибель молодой рыбы в районе водозаборного сооружения Западно-Сибирской ТЭЦ на реке Томь, сообщает пресс-служба компании.



«Электронное рыбозащитное устройство создает электрическое поле высокого напряжения, что отпугивает рыбу и предотвращает попадание мальков в водозаборный ковш. Эффективность установки соответствует экологическим нормам и требованиям Водного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Кроме того, ЕВРАЗ ЗСМК ежегодно выпускает мальков рыб в водоемы водохозяйственного участка Обского бассейна. Так, с 26 по 30 июня экологи ЕВРАЗ ЗСМК совместно с представителями Верхнеобского территориального управления Росрыболовства выпустят 53 тыс. подросшей молоди муксуна в Новосибирское водохранилище.



В рамках природоохранной программы комбинат реализует и другие мероприятия по сохранению водных объектов: строит очистные сооружения, закрывает выпуски производственных сточных вод, увеличивает повторное использование воды для технологических нужд, замыкает циклы водоснабжения. Масштабная программа «Вода» рассчитана до 2022 года. Ее мероприятия позволят комбинату сократить объем сброса сточных вод более чем на 25% и в два раза снизить объем сброса загрязняющих веществ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: