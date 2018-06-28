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В Екатеринбурге возбуждены два уголовных дела в отношении родителей первоклассников по фактам подделки документов
28 июнь 2018 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Прокуратура Верх-Исесткого района Екатеринбурга выявила нарушения законодательства об образовании при приеме и зачислении детей в первые классы на 2018/2019 учебный год в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 184 «Новая школа», МАОУ «Гимназия № 116».
В ходе проверки установлены два факта предоставления 1 февраля 2018 года родителями несовершеннолетних с целью зачисления своих детей в первые классы школы № 184 «Новая школа» и гимназии № 116 поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным отдела по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, оба свидетельства о регистрации по месту пребывания, предъявленные родителями для зачисления детей в первые классы указанных школ, не выдавались, документы имеют признаки подделки.
Опрошенные должностные лица приемной комиссии школы № 184 и гимназии № 116 пояснили, что 1 февраля 2018 законные представители несовершеннолетних лично предоставили в школы свидетельства о регистрации по месту пребывания на детей.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По материалам прокуратуры района возбуждено два уголовных дела в отношении родителей несовершеннолетних по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
В ходе проверки установлены два факта предоставления 1 февраля 2018 года родителями несовершеннолетних с целью зачисления своих детей в первые классы школы № 184 «Новая школа» и гимназии № 116 поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным отдела по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, оба свидетельства о регистрации по месту пребывания, предъявленные родителями для зачисления детей в первые классы указанных школ, не выдавались, документы имеют признаки подделки.
Опрошенные должностные лица приемной комиссии школы № 184 и гимназии № 116 пояснили, что 1 февраля 2018 законные представители несовершеннолетних лично предоставили в школы свидетельства о регистрации по месту пребывания на детей.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
По материалам прокуратуры района возбуждено два уголовных дела в отношении родителей несовершеннолетних по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.
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