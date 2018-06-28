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В России ужесточили наказание за кражу денег с банковских карт
28 июнь 2018 (10:05)
УрБК, Москва, 28.06.2018. Операторы по переводу денег смогут приостанавливать на срок до двух дней операции, которые демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента.
Это следует из закона о противодействии хищению денежных средств с банковских карт, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Две недели назад Банк России выпустил указание, которое обязывает небанковские организации отчитываться о хищениях в обязательном порядке. Ранее норма распространялась только на банки.
Это следует из закона о противодействии хищению денежных средств с банковских карт, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Две недели назад Банк России выпустил указание, которое обязывает небанковские организации отчитываться о хищениях в обязательном порядке. Ранее норма распространялась только на банки.
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