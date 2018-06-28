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Пассажира Royal Flight приговорили к 1 году исправработ за дебош во время рейса Екатеринбург — Гоа
28 июнь 2018 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор пассажиру авиакомпании Royal Flight, который обвинялся по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает Свердловская транспортная прокуратура.
«Установлено, что в марте 2018 года во время перелета из Екатеринбурга на Гоа авиарейсом RL 8671 авиакомпании Royal Flight мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами, создав угрозу безопасности полета и пассажиров», — говорится в сообщении.
Суд согласился с позицией Свердловской транспортной прокуратуры и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.
«Установлено, что в марте 2018 года во время перелета из Екатеринбурга на Гоа авиарейсом RL 8671 авиакомпании Royal Flight мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами, создав угрозу безопасности полета и пассажиров», — говорится в сообщении.
Суд согласился с позицией Свердловской транспортной прокуратуры и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.
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