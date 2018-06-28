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Пассажира Royal Flight приговорили к 1 году исправработ за дебош во время рейса Екатеринбург — Гоа

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор пассажиру авиакомпании Royal Flight, который обвинялся по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщает Свердловская транспортная прокуратура.



«Установлено, что в марте 2018 года во время перелета из Екатеринбурга на Гоа авиарейсом RL 8671 авиакомпании Royal Flight мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с бортпроводниками и пассажирами, создав угрозу безопасности полета и пассажиров», — говорится в сообщении.



Суд согласился с позицией Свердловской транспортной прокуратуры и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

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