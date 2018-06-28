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В Екатеринбурге горело здание ККТ «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Екатеринбурге вечером 27 июня 2018 года произошло возгорание в здании киноконцертного театра (ККТ) «Космос». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Сообщение о пожаре в подсобном помещении кулинарии, расположенной в здании киноконцертного театра «Космос», поступило в 22.14 по местному времени. Горел утеплитель в вентиляционном коробе на площади 2 кв. м. Из помещения кулинарии были эвакуированы 40 человек», — говорится в сообщении.



К месту происшествия были стянуты силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 17 единиц пожарной техники и 73 человек личного состава. Пожарные оперативно справились с возгоранием, в течение 20 минут огонь был потушен. Причина возгорания устанавливается.

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