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В Екатеринбурге горело здание ККТ «Космос»
28 июнь 2018 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Екатеринбурге вечером 27 июня 2018 года произошло возгорание в здании киноконцертного театра (ККТ) «Космос». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре в подсобном помещении кулинарии, расположенной в здании киноконцертного театра «Космос», поступило в 22.14 по местному времени. Горел утеплитель в вентиляционном коробе на площади 2 кв. м. Из помещения кулинарии были эвакуированы 40 человек», — говорится в сообщении.
К месту происшествия были стянуты силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 17 единиц пожарной техники и 73 человек личного состава. Пожарные оперативно справились с возгоранием, в течение 20 минут огонь был потушен. Причина возгорания устанавливается.
«Сообщение о пожаре в подсобном помещении кулинарии, расположенной в здании киноконцертного театра «Космос», поступило в 22.14 по местному времени. Горел утеплитель в вентиляционном коробе на площади 2 кв. м. Из помещения кулинарии были эвакуированы 40 человек», — говорится в сообщении.
К месту происшествия были стянуты силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 17 единиц пожарной техники и 73 человек личного состава. Пожарные оперативно справились с возгоранием, в течение 20 минут огонь был потушен. Причина возгорания устанавливается.
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