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«Уником Партнер» подал иск о банкротстве одного из своих учредителей, Владимира Тимофеева
27 июнь 2018 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании Владимира Тимофеева (индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер», сумма исковых требований составляет 18 млн 848 тыс. руб.
Согласно открытым данным, Владимир Тимофеев, являясь сыном бывшего председателя совета директоров ООО «Уником Партнер» Николая Тимофеева, выступал в роли одного из учредителей инвестиционной компании.
Напомним, после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года компания была признана банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
В настоящее время в отношении Н. Тимофеева, а также генерального директора ООО «Уником Партнер» Игоря Кузьмина расследуются уголовные дела. По версии следствия, незаконные действия руководителей инвесткомпании привели к отзыву у нее лицензии и последующему банкротству.
Соответствующий документ поступил в суд 26 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер», сумма исковых требований составляет 18 млн 848 тыс. руб.
Согласно открытым данным, Владимир Тимофеев, являясь сыном бывшего председателя совета директоров ООО «Уником Партнер» Николая Тимофеева, выступал в роли одного из учредителей инвестиционной компании.
Напомним, после отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года компания была признана банкротом. Общая сумма финансовых требований 98 кредиторов к организации составила 580 млн руб.
В настоящее время в отношении Н. Тимофеева, а также генерального директора ООО «Уником Партнер» Игоря Кузьмина расследуются уголовные дела. По версии следствия, незаконные действия руководителей инвесткомпании привели к отзыву у нее лицензии и последующему банкротству.
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