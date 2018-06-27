Кризис

Минэкономразвития РФ поручили подготовить ответные меры на ввод пошлин США

27 июнь 2018 (17:45)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ввод пошлин США. Об этом сообщает «Прайм».

«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — заявил глава кабмина в ходе совещания по вопросам международной торговли.

Напомним, ранее США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Президент страны Дональд Трамп обосновал это соображениями национальной безопасности. Позднее он пригрозил, что введет пошлины в 20% на все автомобили из ЕС.

Реакция стран, в отношении которых были введены пошлины, последовала незамедлительно. В частности, Евросоюз ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт на его территорию определенных товаров из США общей стоимостью около 3 млрд евро. Турция — пошлины на сумму в 300 млн долл. США.

В июне Вашингтон ввел пошлины в отношении импорта товаров китайского происхождения объемом 50 млрд долл. США в ответ на «нечестные торговые практики Китая». Пекин в ответ пригрозил пошлинами в отношении особо значимого американского экспорта, например, нефти, сельхозпродукции и машин.

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