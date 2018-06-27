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Власти Екатеринбурга разрешили УФСБ подготовить проект межевания участка под новое здание ведомства

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Власти Екатеринбурга разрешили Управлению Федеральной службы безопасности России по Свердловской области подготовить проекты планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. Об этом сообщает «Вечерний Екатеринбург».



Соответствующее постановление 26 июня подписал глава администрации уральской столицы Александр Якоб.



В связи с этим Свердловскому УФСБ предлагается получить техзадание в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации и затем представить подготовленный в соответствии с ним проект межевания.



Напомним, Управление ФСБ планирует кардинально реконструировать здание ведомства и возвести в квартале проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова многоэтажный административно-технический комплекс. В июне 2017 года его концепция вызвала резкую критику со стороны участников градсовета Екатеринбурга и была отправлена на доработку.

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