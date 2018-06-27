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На ЕВРАЗ НТМК подвели итоги конкурсов среди молодежных трудовых коллективов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. На ЕВРАЗ НТМК подведены итоги конкурсов на присвоение звания «Лучший молодежный трудовой коллектив ЕВРАЗ НТМК» и «Лауреат молодежной премии». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«По итогам I полугодия 2018 года звания «Лучший молодежный трудовой коллектив ЕВРАЗ НТМК» удостоены пять бригад: участок по ремонту и обслуживанию доменных печей доменного цеха; коллектив участка № 37 службы механиков конвертерного цеха; служба центральной электротехнической лаборатории, обслуживающая доменное производство; бригада № 3 участка сортировки бандажей колесобандажного цеха; бригада № 4 участка помола ванадиевого шлака фасонно-литейного цеха», — говорится в сообщении.



Почетное звание «Лауреат молодежной премии ЕВРАЗ НТМК» присвоено 10 молодым металлургам, 14 человек отмечены почетными грамотами.



При подведении итогов конкурса учитываются производственные показатели, участие в рационализаторской деятельности, направленной на повышение качества продукции и экономию энергоресурсов, освоение нового оборудования, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, трудовой дисциплины и участие в общественной жизни предприятия.



«Сейчас на комбинате внедряются новые технологии, современное оборудование, которое требует от людей, работающих с ним, принципиально иного мышления, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, обращаясь к победителям, —мы ждем от молодежи новых подходов к делу, ведь в будущем вам управлять ЕВРАЗ НТМК. Не сбавляйте темп, идите вперед. В свою очередь, комбинат поможет молодым работникам развиваться и повышать свой профессиональный уровень».

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