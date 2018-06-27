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Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 19 коп.
27 июнь 2018 (16:41)
УрБК, Москва, 27.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 34,51 коп., до 63,13 руб., евро — на 19,51 коп., до 73,6 руб.
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