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Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 27.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 34,51 коп., до 63,13 руб., евро — на 19,51 коп., до 73,6 руб.

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