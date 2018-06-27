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Агрегаторы такси поддержали идею «обеления» самозанятых водителей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Агрегаторы такси поддержали идею главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина о выводе из «тени» самозанятых водителей.



По оценке сервиса «Яндекс.Такси», всего в сфере такси задействовано более 900 тыс. российских граждан. Большинство из них подрабатывают водителями из-за «временных финансовых трудностей». Как полагают в компании, введение официального статуса для самозанятых таксистов необходимо для легализации на рынке.



«Мы рассчитываем, что с введением статуса значительно упростится система налогообложения, процедура получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа, а также будет исключена необходимость регистрации в качестве ИП. Возможность для водителей регистрироваться в качестве самозанятых в итоге позволит «обелить» рынок такси», — пояснили УрБК в пресс-службе компании.



Сервис «Максим» также поддержал эту инициативу и направил в ФНС собственный проект механизма для реализации этой идеи.



«Водители такси должны получить статус самозанятых, а агрегаторы стать администраторами их налоговых платежей. При этом водитель получает этот статус и право на работу с момента аккредитации на информационной площадке агрегатора и уплаты обязательного платежа. Сам платеж должен быть адекватным по стоимости, не более 1 000 рублей в месяц, а все взаимодействия будут осуществляется в электронном формате: с помощью баз данных и мобильных приложений агрегаторов», — пояснили в пресс-службе сервиса.



По данным аналитического центра при правительстве России, агрегаторы занимают всего 32,8% рынка такси в стране. Вместе с тем объем нелегальных перевозок в стране в 2017 году составляет 15% от рынка (более 75 млрд руб.).

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