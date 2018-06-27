Новости дня

Счетная палата РФ выявила ряд недостатков в программе помощи ипотечным заемщикам

УрБК, Москва, 27.06.2018. Программа помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеет ряд недостатков. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ со ссылкой на итоги анализа использования средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 году на ее реализацию.



В рамках программы в 2015 году АО «ДОМ.РФ» (ранее — АО «АИЖК») из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд руб.



«Программа была завершена в марте 2017 года. Однако ожидаемого эффекта по итогам ее реализации достигнуто не было, социальная напряженность в среде ипотечных заемщиков сохранялась», — заявил аудитор Андрей Перчян.



В 2017 году на продолжение программы из резервного фонда правительства РФ было дополнительно выделено 2 млрд руб. При этом объем указанных ассигнований не был в достаточной мере обоснован.



«Минстроем не проводилась реальная оценка числа ипотечных заемщиков, помощь которым требуется безотлагательно, не рассчитывался размер средней выплаты одному заемщику. Кроме того, существенно занижен показатель результативности использования выделенных бюджетных инвестиций: 1 300 кредитов. По нашим оценкам, прогнозное значение количества реструктурированных кредитов по поданным на 1 мая 2018 года заявкам составит около 2 000», — констатировал А. Перчян.



Как показал проведенный анализ, решение о возможности реструктуризации по ипотечным кредитам и направлении заявок заемщиков на Межведомственную комиссию принимается исключительно кредитором, который на любом этапе может отказать в реструктуризации. Так, кредиторами отказано в реструктуризации 9 ипотечных кредитов, одобренных Межведомственной комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки.



Аудитор отметил, что в ходе реализации программы помощи заемщикам выявлен ряд недостатков. В частности, условия ее сформулированы непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков, оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования.



Согласно итогам анализа, кредиторами практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях. Не востребован в полной мере и механизм реструктуризации валютных кредитов, связанный со снижением денежных обязательств заемщика за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России.



По итогам проведенного анализа Счетная палата направила информационное письмо в АО «ДОМ.РФ», отчет — в палаты Федерального Собрания.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: