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МСП набьют госзакупками
27 июнь 2018 (15:16)
В 2017 году Свердловская область ухудшила результаты по доле госконтрактов, заключенных с малыми и средними предприятиями (МСП), следует из Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических инициатив. На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и профильным ведомствам сосредоточиться на исправлении ситуации. Вместе с тем в регионе сохраняется значительная задолженность госорганов перед субъектами МСП по уже выполненным контрактам.
На Среднем Урале на предприятиях малого и среднего бизнеса занято около 29% трудоспособного населения региона, рассказал в ходе заседания правительства региона первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По итогам прошлого года доля госконтрактов, заключенных с субъектами МСП в регионе, снизилась на 0,5%, что повлияло на оценку инвестпривлекательности Среднего Урала.
«Единственный показатель, по которому произошло снижение почти на 0,5%, ― доля заключенных контрактов с субъектами МСП, что повлекло переход нашего региона в группу D. Однако следует отметить, что методика расчета данного показателя не в полной мере отражает действительность, поскольку при расчете не учитывается весомая доля контрактов, выполняемых МСП в рамках больших контрактов», ― рассказал Алексей Орлов.
В ходе заседания правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить качественный ежеквартальный мониторинг соблюдения законодательства в части участия субъектов малого предпринимательства в госзакупках. Он подчеркнул, что привлечение инвестиций — задача не только правительства Свердловской области, но и органов местного самоуправления. Губернатор считает, что сегодня у глав муниципалитетов есть достаточный набор инструментов и возможностей для привлечения инвесторов и создания благоприятной деловой среды. Их необходимо использовать на полную мощность и с максимальной отдачей.
«Существенный шаг к развитию — увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Должны быть созданы мотивирующие факторы для таких компаний и обеспечен их доступ к госзакупкам. Это одно из обязательных условий формирования здоровой конкурентной среды и успешной реализации планов развития», ― отметил Евгений Куйвашев.
Однако на деле главы муниципалитетов не используют предоставленные инструменты, считает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. Именно поэтому в регионе и сформировалась огромная задолженность по выполненным госконтрактам перед субъектами МСП. По оценке участников рынка, сейчас она превышает 1 млрд руб., в конце 2017 года она составляла 1,3 млрд руб. Чтобы снизить задолженность, бизнес-сообществам пришлось обращаться в прокуратуру.
«Согласно закону, не менее 15% госзакупок должны уходить малому и среднему бизнесу, но нам приходится обращаться в правительство области, чтобы они следили за его соблюдением. Крупные предприятия с государственным участием, органы власти должны малому и среднему бизнесу у нас в регионе более 1 млрд руб. за отгруженные товары и выполненные услуги. Сумма долга снижается, но он все равно существует. Задержка оплаты по контрактам может достигать года, у многих предприятий нет денег выплатить налоги и зарплаты. Это острая проблема», ― поделился Анатолий Филиппенков.
По его словам, исправить ситуацию могли бы координационные советы по МСП при главах муниципалитетов, но во многих районах они так ни разу и не собирались.
При сложившейся платежной дисциплине бюджетных организаций стремление органов власти увеличить долю госзакупок, предназначенных для МСП, скорее вызовет волну банкротств среди малого бизнеса, чем поможет предприятиям. Как отмечают участники рынка, кредиты зачастую остаются недоступными для МСП, поэтому задержка оплаты по выполненным работам всегда существенно ударяет по их деятельности.
«Сложившаяся система финансовых взаимоотношений между госзаказчиком и поставщиком может поставить на грань банкротства и крупные корпорации, что уж говорить о малом бизнесе. Работа с госзакупакми подразумевает, что участник торгов должен серьезно вложиться еще до заключения контракта — потратиться на весьма существенный обеспечительный взнос. Далее на свои деньги осуществить работы или предоставить услуги и только после этого претендовать на оплату, которая может существенно затянуться. В результате из оборота выпадают очень существенные суммы, а «финансовой подушки» у большинства малых предприятий просто нет: кредиты либо недоступны, либо столь дороги, что делают участие в госконтрактах просто бессмысленным», ― прокомментировал УрБК один из уральских предпринимателей.
Кроме того, такая цель госорганов может спровоцировать корпорации, которые традиционно обслуживают госзаказы, искусственно создавать или приобретать малые предприятия специально для участия в таких торгах. В связи с этим без решения системных проблем в госзакупках подобные цели не принесут реального улучшения бизнес-среды.
На Среднем Урале на предприятиях малого и среднего бизнеса занято около 29% трудоспособного населения региона, рассказал в ходе заседания правительства региона первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По итогам прошлого года доля госконтрактов, заключенных с субъектами МСП в регионе, снизилась на 0,5%, что повлияло на оценку инвестпривлекательности Среднего Урала.
«Единственный показатель, по которому произошло снижение почти на 0,5%, ― доля заключенных контрактов с субъектами МСП, что повлекло переход нашего региона в группу D. Однако следует отметить, что методика расчета данного показателя не в полной мере отражает действительность, поскольку при расчете не учитывается весомая доля контрактов, выполняемых МСП в рамках больших контрактов», ― рассказал Алексей Орлов.
В ходе заседания правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить качественный ежеквартальный мониторинг соблюдения законодательства в части участия субъектов малого предпринимательства в госзакупках. Он подчеркнул, что привлечение инвестиций — задача не только правительства Свердловской области, но и органов местного самоуправления. Губернатор считает, что сегодня у глав муниципалитетов есть достаточный набор инструментов и возможностей для привлечения инвесторов и создания благоприятной деловой среды. Их необходимо использовать на полную мощность и с максимальной отдачей.
«Существенный шаг к развитию — увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Должны быть созданы мотивирующие факторы для таких компаний и обеспечен их доступ к госзакупкам. Это одно из обязательных условий формирования здоровой конкурентной среды и успешной реализации планов развития», ― отметил Евгений Куйвашев.
Однако на деле главы муниципалитетов не используют предоставленные инструменты, считает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков. Именно поэтому в регионе и сформировалась огромная задолженность по выполненным госконтрактам перед субъектами МСП. По оценке участников рынка, сейчас она превышает 1 млрд руб., в конце 2017 года она составляла 1,3 млрд руб. Чтобы снизить задолженность, бизнес-сообществам пришлось обращаться в прокуратуру.
«Согласно закону, не менее 15% госзакупок должны уходить малому и среднему бизнесу, но нам приходится обращаться в правительство области, чтобы они следили за его соблюдением. Крупные предприятия с государственным участием, органы власти должны малому и среднему бизнесу у нас в регионе более 1 млрд руб. за отгруженные товары и выполненные услуги. Сумма долга снижается, но он все равно существует. Задержка оплаты по контрактам может достигать года, у многих предприятий нет денег выплатить налоги и зарплаты. Это острая проблема», ― поделился Анатолий Филиппенков.
По его словам, исправить ситуацию могли бы координационные советы по МСП при главах муниципалитетов, но во многих районах они так ни разу и не собирались.
При сложившейся платежной дисциплине бюджетных организаций стремление органов власти увеличить долю госзакупок, предназначенных для МСП, скорее вызовет волну банкротств среди малого бизнеса, чем поможет предприятиям. Как отмечают участники рынка, кредиты зачастую остаются недоступными для МСП, поэтому задержка оплаты по выполненным работам всегда существенно ударяет по их деятельности.
«Сложившаяся система финансовых взаимоотношений между госзаказчиком и поставщиком может поставить на грань банкротства и крупные корпорации, что уж говорить о малом бизнесе. Работа с госзакупакми подразумевает, что участник торгов должен серьезно вложиться еще до заключения контракта — потратиться на весьма существенный обеспечительный взнос. Далее на свои деньги осуществить работы или предоставить услуги и только после этого претендовать на оплату, которая может существенно затянуться. В результате из оборота выпадают очень существенные суммы, а «финансовой подушки» у большинства малых предприятий просто нет: кредиты либо недоступны, либо столь дороги, что делают участие в госконтрактах просто бессмысленным», ― прокомментировал УрБК один из уральских предпринимателей.
Кроме того, такая цель госорганов может спровоцировать корпорации, которые традиционно обслуживают госзаказы, искусственно создавать или приобретать малые предприятия специально для участия в таких торгах. В связи с этим без решения системных проблем в госзакупках подобные цели не принесут реального улучшения бизнес-среды.
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