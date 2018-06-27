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На конкурс по созданию концепции Екатеринбургской агломерации заявились компании из Москвы и Омска

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции Екатеринбургской агломерации подали три компании — из Омска, Москвы и Екатеринбурга. Информация о торгах, организатором которых выступают власти Свердловской области, опубликована на портале госзакупок.



В число участников конкурса вошли Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), Институт территориального планирования «Град» (Омск) и архитектурное бюро «Оса» (Екатеринбург).



Максимальная (начальная) цена контракта на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития Екатеринбургской агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации» составляет 57 млн руб. Минимальную цену в 56 млн руб. предложил омский «Град».



Работа направлена на «обеспечение комплексного и устойчивого сбалансированного развития Свердловской области в части территории Екатеринбургской агломерации как центра экономического развития региона». В частности, речь идет об определении территориальной системы расселения, прогнозировании изменения границ агломерации, разработке предложений по повышению комфортности городской среды, а также плана развития инфраструктуры. Работу необходимо выполнить к 15 декабря 2020 года.



Победитель конкурса будет определен после 28 июня 2018 года.

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