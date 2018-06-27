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В Байкаловском районе снесли аварийное здание Дома культуры

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Байкаловском районе снесли аварийное здание Дома культуры в рамках соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, аварийное строение находилось в непосредственной близости от МКОУ «Нижнеиленская средняя общеобразовательная школа», что создавало потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, в том числе учащихся школы.



Объект длительное время не эксплуатировался. Еще в 2015 году районной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение о сносе здания, однако собственник здания — администрация Баженовского сельского поселения — реальных мер для этого не предприняло.



Прокурор района в Байкаловский районный суд направил исковое заявление с требованием обязать администрацию поселения выполнить работы по сносу здания. Суд признал требования прокурора обоснованными.

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