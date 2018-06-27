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В Екатеринбурге из-за болельщиков перекроют проспект Ленина

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Екатеринбурге сегодня, 27 июня 2018 года, из-за шествия болельщиков ЧМ-2018 перекроют проспект Ленина.



Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской с 16.00 до 18.00.



Напомним, что из-за матча Мексика — Россия с утра перекрыт для автомобилистов транспортный периметр в границах улиц Московской — Токарей — Верх-Исетского бульвара — Гурзуфской.

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