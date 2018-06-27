Новости дня

В Екатеринбурге из-за болельщиков перекроют проспект Ленина

27 июнь 2018 (14:06)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Екатеринбурге сегодня, 27 июня 2018 года, из-за шествия болельщиков ЧМ-2018 перекроют проспект Ленина.

Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской с 16.00 до 18.00.

Напомним, что из-за матча Мексика — Россия с утра перекрыт для автомобилистов транспортный периметр в границах улиц Московской — Токарей — Верх-Исетского бульвара — Гурзуфской.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: