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В Екатеринбурге из-за болельщиков перекроют проспект Ленина
27 июнь 2018 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Екатеринбурге сегодня, 27 июня 2018 года, из-за шествия болельщиков ЧМ-2018 перекроют проспект Ленина.
Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской с 16.00 до 18.00.
Напомним, что из-за матча Мексика — Россия с утра перекрыт для автомобилистов транспортный периметр в границах улиц Московской — Токарей — Верх-Исетского бульвара — Гурзуфской.
Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы 8 Марта до улицы Московской с 16.00 до 18.00.
Напомним, что из-за матча Мексика — Россия с утра перекрыт для автомобилистов транспортный периметр в границах улиц Московской — Токарей — Верх-Исетского бульвара — Гурзуфской.
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