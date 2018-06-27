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Совет Федерации одобрил поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2018 год

УрБК, Москва, 27.06.2018. Совет Федерации одобрил на заседании в среду поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщает ТАСС.



Поправки в бюджет предусматривают рост доходов бюджета в 2018 году на 1,82 трлн руб., в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 1,76 трлн руб. и ненефтегазовых доходов на 59,8 млрд руб. По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.



По оценкам Минфина, объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем году по сравнению с запланированным ранее увеличится в пять раз — с 527,6 млрд до 2,74 трлн руб.



Расходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 61,9 млрд руб. — до 16,6 трлн руб., или 16,9% ВВП. Дефицит федерального бюджета в текущем году сменится профицитом, который составит 481,8 млрд руб., или 0,5% ВВП.



Согласно документу, в 2018 году предлагается перераспределить около 162,8 млрд руб. по приоритетным направлениям. В частности, 5 млрд руб. будет направлено на докапитализацию Россельхозбанка, еще 5 млрд руб. — на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования головных исполнителей гособоронзаказа. Закон предполагает поддержку отечественных автомобилестроителей за счет выделения им субсидий на 36,4 млрд руб.

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