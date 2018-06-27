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Сбербанк использовал товарный знак FIFA без разрешения правообладателя
27 июнь 2018 (12:45)
УрБК, Москва, 27.06.2018. Сбербанк России предложил специальный вклад «Побеждай», не согласовав с FIFA упоминание в своем продукте Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Наутро после победы сборной России по футболу над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче ЧМ Сбербанк предложил специальный вклад «Побеждай» с повышенной ставкой. И пообещал в пресс-релизе 15 июня: если сборная России выйдет в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018 года, вклад можно будет открыть, пока национальная команда из турнира не вылетит.
«Сбербанк не согласовал упоминание в своем продукте Чемпионата мира по футболу с FIFA — правообладательницей товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», — объяснили изданию источники, близкие к одной из сторон.
По их словам, в связи с этим Сбербанк в конце прошлой недели получил от представителя FIFA письмо с просьбой устранить нарушение. Сейчас банк убрал с сайта — из описания вклада — упоминание чемпионата, но не отказался от ассоциации с главным футбольным турниром. «Выход из группы — не предел» — гласит надпись на странице вклада с изображением медведя.
Представитель Сбербанка заявил, что организация находится в рабочем контакте с представителями FIFA, все замечания принимаются во внимание, проводится необходимая работа, и подчеркнул, что банк действует по нормам российского и международного права.
По данным кредитно-финансовой организации, за первые пять дней клиенты открыли свыше 192 тыс. вкладов «Побеждай» на общую сумму 68 млрд руб.
Наутро после победы сборной России по футболу над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче ЧМ Сбербанк предложил специальный вклад «Побеждай» с повышенной ставкой. И пообещал в пресс-релизе 15 июня: если сборная России выйдет в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018 года, вклад можно будет открыть, пока национальная команда из турнира не вылетит.
«Сбербанк не согласовал упоминание в своем продукте Чемпионата мира по футболу с FIFA — правообладательницей товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», — объяснили изданию источники, близкие к одной из сторон.
По их словам, в связи с этим Сбербанк в конце прошлой недели получил от представителя FIFA письмо с просьбой устранить нарушение. Сейчас банк убрал с сайта — из описания вклада — упоминание чемпионата, но не отказался от ассоциации с главным футбольным турниром. «Выход из группы — не предел» — гласит надпись на странице вклада с изображением медведя.
Представитель Сбербанка заявил, что организация находится в рабочем контакте с представителями FIFA, все замечания принимаются во внимание, проводится необходимая работа, и подчеркнул, что банк действует по нормам российского и международного права.
По данным кредитно-финансовой организации, за первые пять дней клиенты открыли свыше 192 тыс. вкладов «Побеждай» на общую сумму 68 млрд руб.
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