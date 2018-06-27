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Сбербанк использовал товарный знак FIFA без разрешения правообладателя

УрБК, Москва, 27.06.2018. Сбербанк России предложил специальный вклад «Побеждай», не согласовав с FIFA упоминание в своем продукте Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Наутро после победы сборной России по футболу над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче ЧМ Сбербанк предложил специальный вклад «Побеждай» с повышенной ставкой. И пообещал в пресс-релизе 15 июня: если сборная России выйдет в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018 года, вклад можно будет открыть, пока национальная команда из турнира не вылетит.



«Сбербанк не согласовал упоминание в своем продукте Чемпионата мира по футболу с FIFA — правообладательницей товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», — объяснили изданию источники, близкие к одной из сторон.



По их словам, в связи с этим Сбербанк в конце прошлой недели получил от представителя FIFA письмо с просьбой устранить нарушение. Сейчас банк убрал с сайта — из описания вклада — упоминание чемпионата, но не отказался от ассоциации с главным футбольным турниром. «Выход из группы — не предел» — гласит надпись на странице вклада с изображением медведя.



Представитель Сбербанка заявил, что организация находится в рабочем контакте с представителями FIFA, все замечания принимаются во внимание, проводится необходимая работа, и подчеркнул, что банк действует по нормам российского и международного права.



По данным кредитно-финансовой организации, за первые пять дней клиенты открыли свыше 192 тыс. вкладов «Побеждай» на общую сумму 68 млрд руб.

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