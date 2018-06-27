Кризис

ФНС России предлагает включить агрегаторы такси в систему налогообложения самозанятых водителей

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин предложил взимать налоги с самозанятых водителей через агрегаторы такси. Об этом он рассказал в интервью газеты «Коммерсантъ».



По его словам, в настоящее время агрегаторы такси фактически работают в «тени».



«Агрегатор никому ничего не платит с этой сделки, физическое лицо в любой ипостаси никому ничего не платит, налогов нет, поставщик услуг находится в серой зоне, и он это знает. Если агрегаторы будут включать налоги по доходу специальным режимом на самозанятых, так же, как обычный работодатель без проблем осуществляет платежи НДФЛ за физлиц, вопрос будет решен», — сказал глава ФНС России.



По его словам, в настоящее время в Госдуме прорабатывается юридическое определение для самозанятых, а также ставка налога. Предполагается, что данная категория граждан будет платить не более 6% с продаж и сделок.



Накануне глава ФНС России на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о запуске системы налогообложения для самозанятых в четырех регионах: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан. Механизм будет работать в пилотном режиме.

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