Новости дня
На должность Серовского транспортного прокурора назначен Павел Кравцов
27 июнь 2018 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил советника юстиции Павла Кравцова на должность Серовского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее П. Кравцов занимал должность помощника Уральского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
На новой должности срок полномочий Павла Кравцова будет составлять пять лет.
Ранее П. Кравцов занимал должность помощника Уральского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
На новой должности срок полномочий Павла Кравцова будет составлять пять лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Нижнетагильским транспортным прокурором назначена Марина Масленникова
- Прокурором Асбеста назначен бывший прокурор Невьянска
- Игорь Сапрыкин назначен на должность Нижнетагильского транспортного прокурора
- На должность серовского транспортного прокурора назначена Ирина Задирако
- На должность свердловского транспортного прокурора назначен советник юстиции Максим Гришаев