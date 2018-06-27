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На должность Серовского транспортного прокурора назначен Павел Кравцов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил советника юстиции Павла Кравцова на должность Серовского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Ранее П. Кравцов занимал должность помощника Уральского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.



На новой должности срок полномочий Павла Кравцова будет составлять пять лет.

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