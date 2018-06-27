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Турист из Екатеринбурга взыскал с «АльфаСтрахования-Жизнь» 542 тыс. рублей за отказ оплатить лечение в Испании

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по решению суда должен выплатить более 500 тыс. руб. за отказ в оплате лечения туриста из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской облсуда.



Летом 2017 года житель Екатеринбурга заключил с компанией договор страхования медицинских расходов во время туристической поездки по программе «Эконом». Общая страховая сумма по договору составляла 35 тыс. евро. В Испании туриста госпитализировали с острым инфарктом миокарда. По итогам обследования мужчине потребовалась операция.



Общая сумма медицинского обслуживания составила 10 тыс. 226 евро 39 евроцентов. От сервисной службы в адрес госпиталя была направлена финансовая гарантия, в которой сервисная компания подтверждала и гарантировала частичное покрытие расходов на сумму 4 тыс. 331 евро 62 евроцента. Счет, выставленный туристу, составил почти 6 тыс. евро, но АО «АльфаСтрахование» отказалось оплачивать эту сумму. В компании сослались на «Правила страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства»» по страхованию непредвиденных расходов, в соответствии с которыми договором страхования не покрываются расходы, связанные с пластической и восстановительной хирургией.



Весной 2018 года екатеринбуржец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика сумму страхового возмещения в размере 400 тыс. 971 руб., штраф в размере 200 тыс. 485 руб., неустойку в размере 13 тыс. 196 руб., компенсацию морального вреда — 20 тыс. руб. и судебные расходы в размере 61 тыс. 800 руб. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования истца удовлетворены частично. С АО «АльфаСтрахование» в пользу истца взыскано 542 тыс. 167 руб.



Обе стороны обжаловали решение первой инстанции в Свердловском облсуде.



«Ответчиком доказательств того, что спасение жизни истца могло быть проведено без стентирования передней нисходящей артерии, не представлено. При этом положения «Правил страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства», на которые ссылается ответчик, не разъясняют, что подразумевается под пластической и восстановительной хирургией», — говорится в сообщении.



Претензии истца о повышении суммы взыскания судебная коллегия посчитала необоснованными. Решение Кировского райсуда оставлено без изменений.

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