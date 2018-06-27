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Правительство РФ отказалось от идеи реализации лекарств в торговых сетях
27 июнь 2018 (11:14)
УрБК, Москва, 27.06.2018. Федеральные власти прекратили работу над законопроектом, разрешающем торговым сетям продавать безрецептурные лекарства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента соцразвития правительства РФ в ряд министерств и ведомств.
Решение связывают со сменой состава российского кабинета министров. Инициатором законопроекта выступал бывший первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который в конце мая возглавил Внешэкономбанк. Кроме того, из Счетной палаты в правительство вернулась экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова.
По словам представителя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой Софьи Малявиной, в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов, и Минпромторг обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.
Напомним, в конце 2017 года Минпромторг по поручению И. Шувалова разработал законопроект, который снимал запрет на продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле. Авторы инициативы объясняли предложение тем, что это повысит доступность лекарств, а также простимулирует развитие конкуренции на фармацевтическом рынке и приведет к снижению цен на некоторые категории. Законопроект вызвал критику и со стороны некоторых ведомств, и со стороны представителей аптечных сетей, которые уверяли, что его принятие приведет к закрытию аптек рядом с магазинами.
Решение связывают со сменой состава российского кабинета министров. Инициатором законопроекта выступал бывший первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который в конце мая возглавил Внешэкономбанк. Кроме того, из Счетной палаты в правительство вернулась экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова.
По словам представителя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой Софьи Малявиной, в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов, и Минпромторг обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.
Напомним, в конце 2017 года Минпромторг по поручению И. Шувалова разработал законопроект, который снимал запрет на продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле. Авторы инициативы объясняли предложение тем, что это повысит доступность лекарств, а также простимулирует развитие конкуренции на фармацевтическом рынке и приведет к снижению цен на некоторые категории. Законопроект вызвал критику и со стороны некоторых ведомств, и со стороны представителей аптечных сетей, которые уверяли, что его принятие приведет к закрытию аптек рядом с магазинами.
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