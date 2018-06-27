Новости дня

В Екатеринбурге на плодоовощной базе изъяли 8 тонн абрикосов неизвестного происхождения

27 июнь 2018 (10:54)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с региональным УФСБ России, Свердловской транспортной прокуратурой и Екатеринбургской таможней 26 июня 2018 года в ходе проверки изъяли и уничтожили 8 т свежих абрикосов неустановленного происхождения.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, контрольное мероприятие было проведено на плодоовощной базе в Екатеринбурге с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию РФ сельхозпродукции.

Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области

По результатам проверки на одном из складов базы обнаружена запрещенная продукция — свежие абрикосы неустановленного происхождения. Они поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.

В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования (смешивание с землей).

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: