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В Екатеринбурге на плодоовощной базе изъяли 8 тонн абрикосов неизвестного происхождения
27 июнь 2018 (10:54)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с региональным УФСБ России, Свердловской транспортной прокуратурой и Екатеринбургской таможней 26 июня 2018 года в ходе проверки изъяли и уничтожили 8 т свежих абрикосов неустановленного происхождения.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, контрольное мероприятие было проведено на плодоовощной базе в Екатеринбурге с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию РФ сельхозпродукции.
Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области
По результатам проверки на одном из складов базы обнаружена запрещенная продукция — свежие абрикосы неустановленного происхождения. Они поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.
В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования (смешивание с землей).
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, контрольное мероприятие было проведено на плодоовощной базе в Екатеринбурге с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию РФ сельхозпродукции.
Фотография пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области
По результатам проверки на одном из складов базы обнаружена запрещенная продукция — свежие абрикосы неустановленного происхождения. Они поступили без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.
В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования (смешивание с землей).
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