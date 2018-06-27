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Жителя Екатеринбурга будут судить за оформление кредитов на номинальных заемщиков на сумму 47,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который оформил кредитов на номинальных заемщиков на сумму свыше 47,8 млн руб.



По версии следствия, для изготовления фиктивных документов о занятости граждан и уровне их зарплаты мужчина использовал подконтрольные ему и его сообщнику юридические лица, которые не вели фактическую деятельность. Для роли заемщиков он находил людей в тяжелой жизненной ситуации.



«Также с целью привлечения номинальных заемщиков был создан сайт, на котором размещена информация о возможности гражданам оформить кредиты в банках за вознаграждение, которое может выражаться в приобретении автомобиля, туристической путевки, недвижимости либо получении наличных денежных средств», — комментируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



После заключения договоров займа мужчина и его сообщник использовали полученные кредитные средства по своему усмотрению. В результате ущерб банкам превысил 47,8 млн руб.



Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.



Материальны уголовного дела в отношении сообщника выделены в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

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