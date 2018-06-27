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ФНС России ожидает в 2018 году роста платежей по НДФЛ на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В 2018 году по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет уплачено в бюджет 65,5 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2017 году. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин.



«За период декларационной кампании этого года по НДФЛ физлица подали 5,8 млн деклараций. Это больше на 6,4%, чем за прошлый год. 65,5 млрд руб. будет уплачено в бюджет — на 6% больше, чем в 2017 году. Но надо понимать, что это еще предварительные данные, до конца года статистика изменится. Я думаю, что 4-4,5 млн деклараций мы получим, их общее число должно, по нашим расчетам, превысить 10 млн», — сообщил он.



«В этом году граждане подавали декларации, чаще заявляя не о доходах, а налоговые вычеты. Объем заявленных социальных вычетов увеличился на 18,8%, а имущественных по расходу на приобретение жилья — на 18,3%, из них вычетов в связи с уплатой процентов по ипотеке — на 23,6%. Люди активно используют те льготы, которые предоставляет законодательство», — отметил М. Мишустин.

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