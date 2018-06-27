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ЦБ: Годовая инфляция на Урале в мае сохранались на уровне 2%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В мае 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке семи регионов Урала (Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край и Республика Башкортостан) сохранилась на уровне 2%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России.



«В целом по России годовая инфляция в мае также не изменилась по сравнению с показателем за апрель и составила 2,4%. При этом на Урале рост цен по большинству наблюдаемых Росстатом позиций (74% товаров и услуг, входящих в перечень) не превышал 4%. Годовая инфляция продовольственных товаров составила 0,2%, непродовольственных товаров и услуг — 3,1%», — говорится в сообщении.



Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, как и в целом по стране, остается динамика цен на продовольственные товары. В мае продовольственная инфляция замедлилась в основном за счет плодоовощной продукции (меньше, чем в предыдущем году, увеличились цены на картофель, капусту, лук и морковь, подешевели бананы и апельсины), алкогольных напитков, молока и молочной продукции. В то же время отмечалось некоторое ускорение темпов роста цен на чай и кофе, зависящих от цен импортных поставок.



Замедлился рост цен на ряд непродовольственных товаров — на галантерею, парфюмерно-косметические товары, печатные издания и строительные товары. Средства связи и персональные компьютеры продолжили дешеветь в годовом выражении, однако меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Некоторое ускорение инфляции непродовольственных товаров в основном было обусловлено увеличением цен на моторное топливо.



Годовая инфляция услуг практически не изменилась, но в то же время отмечалось замедление темпов роста цен на бытовые услуги, услуги в системе образования и в сфере туризма, а также услуги организаций культуры. Несколько ускорились годовые темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительные и медицинские услуги.



Во всех регионах Урала отмечался более низкий по сравнению со среднероссийским показателем уровень инфляции, за исключением Курганской и Тюменской областей, где годовая инфляция незначительно превысила среднероссийский показатель. Годовой темп прироста потребительских цен в Республике Башкортостан составил 1,5%, Пермском крае — 1,6%, Оренбургской области — 1,7%, Курганской области — 2,5%, Свердловской области — 2,1%, Тюменской области — 2,6%, Челябинской области — 2,3%.

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