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МЧС предупредило о возможных грозах и усилении ветра в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. На Среднем Урале сегодня, 27 июня 2018 года, ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«По прогнозу уральских синоптиков, 27 июня в Серове, Краснотурьинске, Нижнесергинском районе и других городах северо-запада Свердловской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду и град», — говорится в сообщении.



В органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства и ведомства направлено предупреждение для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.

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