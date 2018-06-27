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МЧС предупредило о возможных грозах и усилении ветра в Свердловской области
27 июнь 2018 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. На Среднем Урале сегодня, 27 июня 2018 года, ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По прогнозу уральских синоптиков, 27 июня в Серове, Краснотурьинске, Нижнесергинском районе и других городах северо-запада Свердловской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду и град», — говорится в сообщении.
В органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства и ведомства направлено предупреждение для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.
«По прогнозу уральских синоптиков, 27 июня в Серове, Краснотурьинске, Нижнесергинском районе и других городах северо-запада Свердловской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду и град», — говорится в сообщении.
В органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, в заинтересованные министерства и ведомства направлено предупреждение для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.
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