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Екатеринбургу и еще шести городам выделено дополнительно 334,2 млн рублей на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 26.06.2018. Правительство РФ выделило дополнительные средства в размере 334,2 млн руб. на проведение Чемпионата мира по футболу — 2018. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Из общей суммы 334,2 млн руб. будут распределены на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.



Остальная сумма (481,6 млн руб.) будет направлена на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов чемпионата.

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