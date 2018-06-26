Кризис

Средний размер автокредита в Челябинской области с начала 2018 года вырос на 1,4%

В Челябинской области средний размер кредита, выданного на приобретение автомобиля, с января по май 2018 года увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.



За первые пять месяцев 2018 года средний размер автокредита составил 630 тыс. 827 руб. За аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 622 тыс. 384 руб. По данному показателю среди 40 регионов Челябинская область занимает 20-е место.



По России за первые пять месяцев 2018 года средний размер автокредита равнялся 702,1 тыс. руб.

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