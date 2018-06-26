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Доходы от НДС в бюджет РФ с начала 2018 года выросли на 14%

Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) в России за первые пять месяцев 2018 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщается на сайте Кремля, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



По его словам, налоговые доходы в консолидированный бюджет увеличились на 14% (до 8,3 трлн руб.), в федеральный бюджет — на 18,9% (до 4 трлн руб.).



Наибольший доход, по словам главы ФНС РФ, приносят доходы от налога на добычу полезных ископаемых (+29,5%). Доходы от налога на прибыль выросли на 12,5%, НДФЛ — на 12,9%.



«Также при администрировании страховых платежей мы фиксируем рост собираемости страховых платежей в три фонда: Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медицинского страхования, — это плюс 13,1%», — сказал М. Мишустин.

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