И вспыхнет кабель

С начала года в Свердловской области произошло свыше 500 пожаров из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В большинстве случаев возгорания связаны с техническими причинами: некачественными кабелями или перепадами напряжения. По словам экспертов, контрафактные и фальсифицированные стройматериалы в этой связи могут стать причиной не только значительного материального ущерба из-за пожара, но и гибели людей.По словам государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Алексея Веселова, в регионе треть пожаров произошла из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Жертвами данных возгораний стали 304 человека, это 43% от общего количества погибших в пожарах в области с начала года. При этом причиной каждого пятого возгорания (21,6%) в общем количестве за пять месяцев 2018 года стали недостатки конструкции электротехнической продукции.«Сама по себе некачественная продукция не приводит к конкретным пожарам: она является ключевым фактором, который повышает риск возникновения пожара, его вероятность. Помимо некачественной продукции может быть неверное соединение ведущих жил. К примеру, при помощи холодной скрутки, а не специальных зажимов. Либо неверное определение сечения кабеля. Вкупе это, конечно, дает нам возгорание», ― рассказал Алексей Веселов.Такая статистика коррелирует с общероссийской: в 2017 году из более 40 тыс. пожаров треть также произошла из-за проблем с электросетями. По словам координатора федерального проекта «Кабель без опасности» Владимира Кашкина, в 2017 году ущерб в результате таких возгораний в России превысил 5 млрд руб., а в этом ― 1,5 млрд руб. При этом речь идет только о прямых потерях, без косвенных.Помимо некачественных кабелей, стоит обращать внимание и на другие стройматериалы ― трансформаторы и огнезащитные материалы, считает директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин. По его словам, сейчас на рынке много подержанных трансформаторов, которые выдают за новые.«Стройиндустрия ― это не только проводниковая и кабельная продукция. К ним еще добавляется огромное количество трансформаторов, которые продаются на рынке в виде б/у или перекрашенных-перемотанных. Сертификат нормальный, новый, а мощность у него на 25-40% ниже. И вот такой трансформатор ставят в сеть, где ему не надо стоять. Второе ― это огнезащита. Когда металлоконструкция обмазана изоляцией со сниженной огнестойкостью, плывет сам металл. В Казани потому торговый центр и обрушился», ― рассказал он.Также спровоцировать возгорание может и некачественная поставка самой электроэнергии, отметила руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева.«Еще один момент, с которым мы столкнулись в рамках кабельной продукции: мы надзираем еще и за качеством электрической энергии. Не так давно, к сожалению, сгорел ряд домов, в том числе это связано было с перепадами напряжения. Конечно, не выдержал кабель», ― добавила Светлана Михеева.Как поясняют эксперты, существуют две ступени проверки качества стройматериалов. Первая ― первичная документарная. Продукция должна иметь маркировку, а производители обязаны по требованию предъявить сертификаты соответствия и иметь результаты проведенных испытаний. Подлинность первого документа можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации. В случае с испытаниями стоит обратить внимание на то, кто проводил экспертизу: работает ли до сих пор лаборатория и находится ли она в России. В последнее время недобросовестные производители проводят испытания в лабораториях стран СНГ вместо российских, отмечает координатор проекта «Кабель без опасности».Вторая ступень ― инструментальная проверка, которую проводит Ростехнадзор. По словам Светланы Михеевой, в случае со стройматериалами надзорный орган реагирует на заявления как компаний, так и частных лиц. При этом ведомство обязано пройти по всей цепочке поставщиков и установить источник некачественной продукции. В случае с кабелями, например, это может быть завод-поставщик медной проволоки или ПВХ-сырья.Напомним, 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, потушить который удалось лишь на следующий день. По официальным данным, в нем погибли 64 человека, в том числе дети. После этого Генпрокуратура РФ поручила проверить в регионах России все торгово-развлекательные центры. К маю 2018 года МЧС приостановило работу 150 ТРЦ, а нашло нарушения в 27 тыс. зданий.