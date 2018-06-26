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Администрацию Богдановича и МУП «Городская УК» подозревают сговоре на рынке услуг ЖКХ
26 июнь 2018 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Свердловское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации ГО Богданович и МУП «Городская УК».
Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием к возбуждению дела послужило обращение ООО «УК МКДС», а также коллективное обращение жителей ГО Богданович.
Управлением установлено, что в декабре 2017 года на внеочередных общих собраниях собственников помещений в 42 многоквартирных домах Богдановича выбрали ООО «УК МКДС» в качестве управляющей. Это подтверждается протоколами собраний и договорами.
Вместе с тем, как указало ООО «УК МКДС», в марте 2018 года администрация ГО Богданович размещала сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в указанных домах. В повестке каждого из них значился пункт «выбор управляющей организации — МУП «Городская УК».
Отметим, что ранее Свердловское УФАС уже уличало администрацию Богдановича в сговоре с МУП «Городская УК».
В итоге антимонопольный орган пришел к выводу о наличии признаков нарушения администрацией ГО Богданович пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, поскольку ее согласованными действиями с МУП «Городская УК» ограничивался доступ хозяйствующих субъектов к управлению жилфондом в городе. На основании изложенного ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием к возбуждению дела послужило обращение ООО «УК МКДС», а также коллективное обращение жителей ГО Богданович.
Управлением установлено, что в декабре 2017 года на внеочередных общих собраниях собственников помещений в 42 многоквартирных домах Богдановича выбрали ООО «УК МКДС» в качестве управляющей. Это подтверждается протоколами собраний и договорами.
Вместе с тем, как указало ООО «УК МКДС», в марте 2018 года администрация ГО Богданович размещала сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в указанных домах. В повестке каждого из них значился пункт «выбор управляющей организации — МУП «Городская УК».
Отметим, что ранее Свердловское УФАС уже уличало администрацию Богдановича в сговоре с МУП «Городская УК».
В итоге антимонопольный орган пришел к выводу о наличии признаков нарушения администрацией ГО Богданович пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, поскольку ее согласованными действиями с МУП «Городская УК» ограничивался доступ хозяйствующих субъектов к управлению жилфондом в городе. На основании изложенного ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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