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Экс-полицейскому из Екатеринбурга, осужденному за получение взятки, суд смягчил наказание до трех лет колонии
26 июнь 2018 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляции на приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Олега Красникова.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, бывший сотрудник полиции был признан виновным по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Суд приговорил Красникова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 8 годам лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако наказание не устроило ни одну их сторон.
В апелляционной инстанции прокуратура и представитель защиты просили суд смягчить наказание для Красникова, назначив лишение свободы условно. При этом прокурор просил назначить дополнительные виды наказания, в том числе штраф в 10 млн руб.
Было отмечено, что Красников заключил со следствием досудебное соглашение, активно с ним сотрудничал, изобличил преступные действия соучастников, а также помог в раскрытии иного коррупционного преступления. Экс-полицейский признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Также у осужденного на иждивении имеются трое малолетних детей и престарелые родители, что является смягчающим обстоятельством, как и отсутствие судимостей.
Судебная коллегия определила наказание, назначенное Красникову, снизить до трех лет лишения свободы, лишить осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет. В остальной части приговор оставить без изменения.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, бывший сотрудник полиции был признан виновным по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Суд приговорил Красникова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 8 годам лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако наказание не устроило ни одну их сторон.
В апелляционной инстанции прокуратура и представитель защиты просили суд смягчить наказание для Красникова, назначив лишение свободы условно. При этом прокурор просил назначить дополнительные виды наказания, в том числе штраф в 10 млн руб.
Было отмечено, что Красников заключил со следствием досудебное соглашение, активно с ним сотрудничал, изобличил преступные действия соучастников, а также помог в раскрытии иного коррупционного преступления. Экс-полицейский признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Также у осужденного на иждивении имеются трое малолетних детей и престарелые родители, что является смягчающим обстоятельством, как и отсутствие судимостей.
Судебная коллегия определила наказание, назначенное Красникову, снизить до трех лет лишения свободы, лишить осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет. В остальной части приговор оставить без изменения.
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