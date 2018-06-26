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Экс-полицейскому из Екатеринбурга, осужденному за получение взятки, суд смягчил наказание до трех лет колонии

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляции на приговор Ленинского райсуда Екатеринбурга в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Олега Красникова.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, бывший сотрудник полиции был признан виновным по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».



Суд приговорил Красникова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 8 годам лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако наказание не устроило ни одну их сторон.



В апелляционной инстанции прокуратура и представитель защиты просили суд смягчить наказание для Красникова, назначив лишение свободы условно. При этом прокурор просил назначить дополнительные виды наказания, в том числе штраф в 10 млн руб.



Было отмечено, что Красников заключил со следствием досудебное соглашение, активно с ним сотрудничал, изобличил преступные действия соучастников, а также помог в раскрытии иного коррупционного преступления. Экс-полицейский признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Также у осужденного на иждивении имеются трое малолетних детей и престарелые родители, что является смягчающим обстоятельством, как и отсутствие судимостей.



Судебная коллегия определила наказание, назначенное Красникову, снизить до трех лет лишения свободы, лишить осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет. В остальной части приговор оставить без изменения.

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