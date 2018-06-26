Дайджест
В МВД заметили рост числа зависимых от психостимуляторов
26 июнь 2018 (15:57)
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об увеличении количества наркоманов, испытывающих зависимость от психостимуляторов, сообщает ТАСС.
«В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой «синтетики». Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов», — отметил Колокольцев.
На проблемы с оборотом психостимуляторов министр обратил внимание на заседании Государственного антинаркотического комитета.
«В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменение структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой «синтетики». Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов», — отметил Колокольцев.
На проблемы с оборотом психостимуляторов министр обратил внимание на заседании Государственного антинаркотического комитета.
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