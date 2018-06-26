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В московской больнице скончался поэт Андрей Дементьев

В Москве на 90-м году жизни умер поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.



Супруга Дементьева уже подтвердила эту информацию агентству РИА Новости.



О госпитализации поэта стало известно 10 июня. Тогда его жена Анна Пугач опровергла сведения о плохом самочувствии поэта и пояснила, что это был запланированный визит к врачу.



Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — непростая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Песни на его стихи исполняли, в частности, Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие. Кроме того, с 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал «Юность». В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

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