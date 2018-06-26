Дайджест
В ОАК опровергли информацию о замене самолетов «Руслан»
26 июнь 2018 (15:55)
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о замене самолетов Ан-214 («Руслан»), сообщает РИА Новости.
Вместе с тем концерн разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка авиации.
В ОАК рассказали, что сейчас ПАО «Ил» ведет эскизное проектирование Ил-276.
«Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн», — добавил собеседник агентства.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 «Руслан», но пока никакого решения не принято. После этого вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача. Она указана в разделе приоритетных направлений деятельности на 2018 год.
Вместе с тем концерн разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка авиации.
В ОАК рассказали, что сейчас ПАО «Ил» ведет эскизное проектирование Ил-276.
«Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн», — добавил собеседник агентства.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 «Руслан», но пока никакого решения не принято. После этого вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача. Она указана в разделе приоритетных направлений деятельности на 2018 год.
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